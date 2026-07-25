Inauguran capilla en el hospital de Oxchuc

Una capilla fue inaugurada este fin de semana en el Hospital Básico Comunitario de Oxchuc, un espacio destinado a brindar consuelo espiritual, esperanza y paz a pacientes, familiares y personal de salud.

En el acto de inauguración se dio a conocer que la apertura de este lugar representa un acto de solidaridad y sensibilidad humana, reconociendo que la atención integral también incluye el acompañamiento espiritual en los momentos más difíciles.

A la ceremonia acudieron autoridades locales, personal de Salud y un sacerdote de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, entre otros invitados.

Los asistentes reiteraron su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el bienestar de las familias oxchuqueras, trabajando de la mano con las instituciones para construir un municipio más humano, unido y con mejores oportunidades para todos.