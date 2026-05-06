Inauguran Centro de Desarrollo Comunitario en Solidaridad

En la colonia Solidaridad de Villaflores, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento inauguró la remodelación del Centro de Desarrollo Comunitario, obra que beneficiará a aproximadamente mil 200 habitantes.

En el evento estuvo acompañada por Mariví Romero Durante y Adulfo Pereyra Coutiño, representantes de la colonia, así como por vecinas y vecinos.

Intención del espacio

En su mensaje, la presidenta municipal destacó que este espacio será para el uso de las familias de Solidaridad y de colonias aledañas, donde podrán realizar actividades sociales, culturales y artísticas, además de preservar sus tradiciones.

“Seguimos trabajando de la mano de nuestro gobernador Eduardo Ramírez para realizar obras de calidad que impacten en el desarrollo de los habitantes de Villaflores”, expresó.

Obra a detalle

La obra incluyó el reforzamiento de la estructura con castillos y cadenas, la construcción de muros, la rehabilitación del estrado y de la instalación eléctrica, así como la reconstrucción de los sanitarios para hacerlos más funcionales. También se colocó pasto en las áreas verdes y se realizó la pintura total del inmueble, fortaleciendo así la infraestructura comunitaria.