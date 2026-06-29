Inauguran Centro de Desarrollo Comunitario

Este sábado fue inaugurado el Centro de Desarrollo Comunitario (Cedeco) 31 de Marzo, un espacio que busca acercar oportunidades de atención y capacitación a las familias del municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Entre los servicios que brindará a la población están: salud, atención psicológica y una amplia oferta de talleres para todas las edades.

El nuevo centro ofrecerá consultas médicas, atención odontológica y psicológica, además de talleres de inglés, regularización académica, cocina, artes marciales mixtas, danza y belleza, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Durante la inauguración se destacó que este espacio funcionará como un punto de encuentro para la comunidad, brindando herramientas que contribuyan al bienestar de las familias y promuevan la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo personal.

Con la apertura del Cedeco 31 de Marzo se amplía la oferta de servicios comunitarios en San Cristóbal de Las Casas, acercando programas de atención y formación para mejorar la calidad de vida de la población.