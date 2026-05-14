Inauguran Centros LIBRE en Tuxtla Chico y Cacahoatán

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó los municipios de Tuxtla Chico y Cacahoatán, donde inauguró Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim). En ese marco, destacó que su gobierno trabaja alineado a las políticas de género impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocadas en garantizar los derechos humanos, el bienestar y entornos libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.

El mandatario señaló que estos espacios especializados fortalecen las acciones encaminadas a brindar protección, asesoría y atención oportuna, con sentido humanista, a las chiapanecas. Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es erradicar la violencia de género, asegurando que se aplica la ley con firmeza contra quienes cometan este tipo de delitos.

Mensaje

“Las mujeres son libres, independientes, trabajadoras, honestas y contribuyen a la economía de las familias. Por ello, se impulsan acciones sensibles para que se sientan acompañadas por su gobierno. Tengan la certeza de que cualquier persona que violente a una mujer se va a topar con la ley. Queremos que Chiapas mantenga el rostro de paz y lo haremos de la mano con todas las mujeres”, manifestó.

En Cacahoatán, también anunció la obra de pavimentación mixta del camino Chespal Viejo–Agua Caliente, que se realizará con una inversión superior a los 20.5 millones de pesos y beneficiará a más de 50 mil habitantes. Indicó que estas acciones contribuyen a fortalecer la prosperidad, la igualdad y la justicia social.

Ramírez Aguilar aseguró que continuará recorriendo las comunidades para escuchar y atender las necesidades de la población, especialmente de quienes más lo necesitan. Reiteró que trabaja con convicción y sin simulaciones, con el propósito de heredar un Chiapas más fuerte, donde todas y todos vivan en armonía y con mayores oportunidades.

Atención y asesoría jurídica

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que los Centros LIBRE fueron creados para brindar atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento integral a las mujeres, con el objetivo de garantizarles una vida libre de violencia. Añadió que estos espacios también buscan generar confianza para que denuncien, conozcan sus derechos y puedan vivir con libertad y tranquilidad. De igual forma, invitó a las mujeres a acercarse y difundir los servicios y apoyos disponibles.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó que en Chiapas se trabaja para garantizar el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres, mediante acciones orientadas a salvaguardar su seguridad y defender sus derechos. Precisó que los Centros LIBRE abren sus puertas para proteger, escuchar y orientar, pero también para denunciar a quienes ejercen violencia.

Camino Chespal Viejo-Agua Caliente

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, subrayó que la pavimentación mixta de 2.1 kilómetros del camino Chespal Viejo-Agua Caliente en Cacahoatán, atiende una demanda de la población y permitirá detonar la economía. En ese marco, dio a conocer que en próximas fechas se concluirán los trabajos de mejoramiento de acceso al Volcán Tacaná; así como el Puente Chapultepec y El Cajón, en Tapachula.

Los presidentes municipales de Tuxtla Chico y Cacahoatán, Julio Enrique Gamboa Altuzar y Víctor Alfonso Pérez Saldaña, respectivamente, coincidieron en que la puesta en marcha de estos centros representa justicia, dignidad y esperanza, además de reflejar el compromiso de un gobierno que escucha y acompaña a las mujeres para que vivan libres, seguras y con mayores oportunidades.

Las tejedoras de la Patria, Voz y Fuerza de las Mujeres de Tuxtla Chico y Cacahoatán, Anahieli Herrera Méndez y Virginia Pérez Gálvez, reconocieron el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con la defensa de los derechos de las mujeres y el fortalecimiento de la seguridad en Chiapas. Exhortaron a las mujeres a alzar la voz, denunciar y acercarse a los Centros LIBRE para recibir apoyo y acompañamiento.

Presentes

Estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro Pérez; la diputada federal Rosa Irene Urbina Castañeda; la diputada local por el Distrito XVIII Tapachula, Elvira Catalina Aguiar Álvarez; así como los presidentes municipales de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, y de Mapastepec, Amando Espinosa Cruz, entre otras personas invitadas.