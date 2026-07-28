Inauguran con éxito Cursos de Verano 2026

Con la participación de más de mil 200 niñas, niños y jóvenes, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) inauguró los tradicionales Cursos de Verano 2026 en el recién remodelado Centro Deportivo y Cultural Domo, donde durante las próximas dos semanas las y los participantes realizarán actividades deportivas, culturales y recreativas.

Durante el acto inaugural, la directora general del Isstech, Andrea Celeste Ochoa López, dio la bienvenida a las niñas, niños y jóvenes, así como a las madres y padres de familia.

En su mensaje destacó que los Cursos de Verano llegan este año a su edición número 36, y continúan siendo uno de los espacios más esperados por las familias derechohabientes durante el periodo vacacional. Señaló que este encuentro brinda a las y los participantes la oportunidad de aprender, convivir, desarrollar nuevas habilidades y disfrutar de unas vacaciones diferentes.

Espacios que promueven el desarrollo

La titular del Isstech reconoció el respaldo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, para seguir impulsando espacios que promueven el desarrollo integral de la niñez y la juventud chiapaneca.

Durante esta edición se impartirán disciplinas como natación, fútbol, voleibol, box, taek won do, gimnasia, artes marciales mixtas, aquafitness, zumba, spinning, pintura y dibujo, artes plásticas, marimba, guitarra, inglés, ballet clásico, baile moderno y K-pop, entre otras actividades diseñadas para fomentar la actividad física, la creatividad y la convivencia.

En el evento también estuvieron presentes: Angelino Caamal Mena, representante del CEN del SNTE en la Sección 40; el secretario general de la Sección 40 del SNTE, Oved Balderas Tovilla; Hugo Armando Aguilar Aguilar, subsecretario de Educación Estatal; Lysette Raquel Lameiro Camacho, directora del IAP Chiapas; y Jorge Alberto Toledo de los Santos, director de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud del DIF Chiapas.