Inauguran congreso de ciencias agrarias

Con la participación de especialistas de América Latina y Europa, se realiza en San Cristóbal de Las Casas el Tercer Congreso Internacional de Ciencias Agrarias, Agroindustriales y Forestales, cuyas actividades culminarán hoy viernes.

Durante la ceremonia de inauguración realizada en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, Sergio Saldaña, rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, señaló que el objetivo central del encuentro es conectar la ciencia y la tecnología directamente con el campo.

Cultivos estratégicos

Señaló que a través de la agricultura regenerativa, la Inteligencia Artificial (IA) y el comercio justo, se busca impulsar cultivos estratégicos como el maíz, el café y el cacao, promoviendo una economía verde y sustentable en beneficio de los productores.

En representación del gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, Judith Torres Vera, secretaria de Pesca y Acuacultura del Pueblo, destacó la relevancia de este foro organizado en alianza con universidades de naciones como México, Colombia, Argentina, España y Costa Rica.

Estrategias conjuntas

Subrayó además la importancia de consolidar estrategias conjuntas que posicionen a las ciencias agrarias como un pilar fundamental del desarrollo económico y biocultural.

Durante su mensaje de bienvenida, la alcaldesa de San Cristóbal, Fabiola Ricci, expresó el orgullo de la ciudad al recibir a especialistas de América Latina y Europa.

Al encuentro asisten: Perea Román, investigador de la Universidad del Cauca, Colombia; Diana Lorena Marentes Barrantes, decana de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales e integrante de la Udualc, por citar algunos.