Inauguran Corredor Turístico Zoque

Con la intención de generar espacios que permitan la recuperación de las culturas tradicionales zoques y fomentar la economía local, el Comité Ciudadano Corazón Zoque presentó el Corredor Turístico Zoque en el parque central de Copoya, donde se congregaron más de 40 expositores artesanales y cocineras locales.

“Estamos promocionando el amor a Chiapas, a nuestra cultura, a la alegría, a la fiesta, a todo eso que se ha perdido un poquito con tanta tecnología, y hoy queremos que haya más espacios para la gente, para que venga, visite y conozca nuestra cultura zoque en Copoya”, resaltó Susana Maricruz Gómez Cruz, integrante del Comité Ciudadano.

El evento estuvo cargado de algarabía desde las 10 de la mañana de ayer domingo, en donde las cocineras instalaron la venta de los platillos tradicionales. Doña Oralia, quien comenzó a cocinar desde los seis años ayudando a su mamá a picar los ingredientes, muestra su preocupación porque los jóvenes no tienen el interés de rescatar el sabor de esta cocina.

“Las personas grandes y que cocinamos estamos viendo cómo esto se va muriendo; los jóvenes no ponen interés en aprender a hacer las cosas, pero este es el momento de rescatar, y de mi parte me gusta enseñarle a las personas, a compartir mis talentos y recetas porque cuando yo me muera no las quiero llevar conmigo”, resalta a sus 72 años doña Oralia.

Por su parte, la organizadora Gómez Cruz expone que ayer fue el tercer domingo en que se realizó este corredor, el cual busca sumar esfuerzos y por lo cual invitó a más artesanos y cocineros a unirse, y por supuesto, a la población chiapaneca a deleitarse con los platillos y productos regionales.

Preservar la culturacomo objetivo

“Nuestra única intención es la preservación porque la cultura zoque se ha quedado muy olvidada debido al consumo de la tecnología, y hablar de los zoques es hablar de la gastronomía y ese amor que tenemos para producir comida, bebidas, artesanías”.

Asimismo, el empresario Jorge Simán resaltó la importancia de estos eventos para la “generación de empleos y el camino para el desarrollo turístico de nuestra ciudad”.