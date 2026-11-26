La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañó a Sofía Espinosa Abarca, esposa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y a María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF, en la inauguración del XXVI Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, realizado en San Cristóbal de Las Casas.

Durante este encuentro, la alcaldesa también saludó al secretario de Gobierno y Mediación, Jorge Enrique Hernández Bielma, y al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, quienes participaron en este importante espacio de reunión e intercambio de experiencias entre representantes de los sistemas DIF.

Destacan colaboración

Valeria Rosales destacó la importancia de fortalecer la coordinación y sumar esfuerzos para impulsar estrategias que contribuyan al bienestar de las familias, especialmente de los sectores en situación de vulnerabilidad. Señaló que estos espacios permiten compartir experiencias y conocimientos para mejorar la atención y los servicios que brindan los sistemas DIF, trabajando con sensibilidad, compromiso y sentido humanista en favor de quienes más lo necesitan.