Inauguran Escuela Municipal de Futbol en Los Cerritos

Con el firme propósito de fomentar la activación física y el desarrollo integral de las nuevas generaciones, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Juventud y Deporte Municipal, inauguró la Escuela Municipal de Futbol en las instalaciones del parque Los Cerritos.

La titular de la dependencia, Brenda Contreras Edelmann, destacó que estas acciones forman parte de las políticas públicas instruidas por el alcalde Yamil Melgar Bravo, enfocadas en recuperar los espacios públicos y transformarlos en centros de formación deportiva que alejen a la niñez de conductas de riesgo y del sedentarismo.

Proyecto

“Queremos estimular a las nuevas generaciones bajo la premisa de que el deporte es salud, esta escuela es un espacio para que nuestras niñas y niños desarrollen disciplina, trabajo en equipo y habilidades físicas”, enfatizó la servidora pública municipal.

Semillero

Al respecto, el director de Deporte Municipal, Oswaldo Manuel Cárdenas Vázquez, informó que este proyecto nace como un semillero de talento local, detallando que la escuela opera bajo un esquema mixto, atendiendo actualmente a 40 niños y 23 niñas en un rango de edad de los 7 a los 12 años.

Finalmente dijo que la Escuela Municipal de Futbol ofrece sus entrenamientos los días martes y jueves, en un horario de 16:00 a 18:00 horas, en el parque Los Cerritos.