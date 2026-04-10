Inauguran expo filatélica femenina

El pasado martes 9 de abril se llevó a cabo la inauguración de la exposición “Mujeres en la Filatelia: Trascendencia Femenina Internacional”, una iniciativa que reunió una colección de estampillas postales de diversas figuras femeninas, con el objetivo de reconocer la lucha y aportaciones de las mujeres a nivel global.

El evento, impulsado por Correos de México en coordinación con la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del ayuntamiento capitalino, recopiló las historias de mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, la Madre Teresa de Calcuta, Harriet Tubman, la reina Isabel II, Matilde Hidalgo, la princesa Chakri Sirindhorn, entre otras.

La colección destaca la contribución femenina en distintos ámbitos a nivel internacional, buscando convertirse en un espacio cultural que reconoce sus luchas, logros y legado en la historia.

Durante el evento, la titular de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, Paulina Lázaro Trujillo, celebró la realización de esta actividad y destacó la importancia de abrir espacios dentro de la filatelia para visibilizar a las mujeres.

Señaló que estos ejercicios permiten reconocer el camino que han tenido que recorrer en contextos históricamente marcados por desigualdades estructurales.

Subrayó que el reconocimiento simbólico, como el que ofrecen las estampillas postales, es fundamental para nombrar y hacer visibles las aportaciones femeninas, ya que aquello que no se nombra tiende a quedar fuera de la memoria colectiva.