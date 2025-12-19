Inauguran exposición de arte en Museo Na Bolom

En los espacios del Museo Na Bolom, fue inaugurada la exposición titulada “Cantos de la Selva”, ceremonia a la que asistieron representantes del arte y cultura en la región.

Se dio a conocer que esta actividad “es el resultado de una colaboración entre Na Bolom, el Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígena (Celali) y el colectivo “Creadores Flor y Canto de la Selva Lacandona”.

En la ceremonia de inauguración estuvo presente la maestra María de la Flor Gómez Cruz, directora del Celali, con oficinas en San Cristóbal de Las Casas, entre otros invitados.

Objetivo

La exhibición reúne las visiones de diversos artistas que buscaron plasmar la riqueza cultural y natural de la región lacandona.

Entre los creadores que presentaron sus obras se encontraron: Maury JG, Kayum Ma’ax, José Domingo “Ulay”, Marco “Garte”, Euro S., Marco A, Nicko Juárez, Rubén Aguilar y PH Joel.

Los asistentes recorrieron las salas de Na Bolom, donde pudieron apreciar piezas que exploraron la identidad, la lengua y el paisaje selvático.

Se dijo que la muestra no solo funciona como una plataforma para los artistas locales, sino que también reafirma el compromiso de las instituciones organizadoras con la difusión del arte indígena y contemporáneo de Chiapas.