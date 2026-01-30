Inauguran exposición de metalistería

Elementos utilitarios, decorativos y artísticos, son parte de la exposición temporal “Una historia forjada en hierro” del maestro Guadalupe Hermosillo, que se exhibe en el Museo de las Artesanías de Chiapas del Instituto Casa de las Artesanías (Icadech).

En la inauguración, Marisol Urbina Matus, directora del Icadech, reconoció la importancia de la metalistería en Chiapas, como un arte y oficio que permite trabajar los metales para crear objetos con técnicas locales que se han ido depurando con el paso del tiempo, con piezas que no solo embellecen espacios, sino que cuentan historias, reflejan tradiciones y muestran el espíritu innovador de los artesanos.

Piezas expuestas

Entre los elementos decorativos de esta exposición que estará abierta al público hasta el 28 de febrero, se pueden apreciar árboles de la vida, cruces de la Pasión de Cristo con diferentes simbolismos como el sol, la luna, la paloma, los clavos y la serpiente. También hay candados y llamadores de puerta, hasta herramientas y piezas escultóricas que se distinguen por su precisión, durabilidad y belleza estética.

El autor de esta exposición es el maestro artesano Guadalupe Hermosillo Escobar, quien ofreció al publico asistente una plática; cuenta con una trayectoria de más de cuarenta y dos años dedicados a la transformación del metal en piezas funcionales y artísticas. Es originario de Tapachula, Chiapas y ha innovado al aplicar a sus piezas la técnica del fuego para darle al hierro diferentes tonalidades, desde el color azul intenso al blanco plateado, dorado, rojo, entre otros.

A lo largo de su carrera, el maestro Guadalupe Hermosillo Escobar ha perfeccionado técnicas tradicionales como el forjado, el repujado, el cincelado y el ensamblaje, fusionándolas con enfoques modernos que reflejan su creatividad e ingenio, lo que le ha permitido crear piezas con alto grado de belleza. Además, ha transmitido sus conocimientos en talleres y cursos para formar nuevas generaciones de metalistas.

El trabajo del maestro Guadalupe Hermosillo Escobar ha sido reconocido en concursos estatales, nacionales e internacionales, como el “Fray Bartolomé de Las Casas”. Su obra ha sido incluida en los prestigiosos libros; “Los Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano”; “Los Grandes Maestros del Arte Popular de Hispanoamérica” de la colección de libros del Fomento Cultural Banamex y Grandes Maestros del estado de Chiapas, reconocimiento a su contribución al patrimonio cultural de México.