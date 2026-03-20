Inauguran exposición de Trajes Ceremoniales

La exposición “Trajes Ceremoniales y Cotidianos de los Pueblos Indígenas de Los Altos de Chiapas”, fue inaugurada en los espacios de la Casa de la Cultura del Municipio de Chanal, con la asistencia de autoridades locales y estatales.

La muestra no es solo una exhibición de textiles; es un encuentro con la historia viva de la región, se informó durante la ceremonia a la que también asistieron alumnos de instituciones educativas.

La exposición está integrada por piezas de comunidades como Chanal, Oxchuc, Tenejapa, San Juan Cancuc, Pantelhó, Chalchihuitán y Zinacantán, “trajes que expresan un universo de significados”.

Conocimientos

Se dio a conocer que cada prenda exhibida es un repositorio de conocimientos ancestrales. En los complejos brocados y bordados donde se lee la cosmovisión de los pueblos, recordando que cada hilo cuenta una historia y cada diseño un legado de resistencia y belleza.

La inauguración de la exposición: “Trajes Ceremoniales y Cotidianos de los Pueblos Indígenas de Los Altos de Chiapas” contó con la participación de la comunidad de Chanal y autoridades presentes, entre ellas, del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali).