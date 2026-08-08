Inauguran exposición del fotógrafo Manuel Álvarez

Al inaugurar la exposición Manuel Álvarez Bravo, un recorrido por la obra de uno de los máximos exponentes de la fotografía mexicana, la directora general de Fomento Cultural Banamex, Natalia Pollak Bianchi, afirmó que “parte de la nueva visión y transformación que está teniendo el banco no sólo a nivel directivo sino cultural, es tener una mayor oferta cultural”.

Agregó que “la colección del banco es basta: Hay fotografía, pintura, escultura, arte popular y textiles y lo que queremos hacer es traer exposiciones de muy buena calidad, itinerantes, bien curadas y pensadas, de grandes maestros que nos den la posibilidad de acercar a los públicos diversos en diferentes regiones del país y que de ahí deriven actividades y un programa público inteligente más allá de los extraordinarios talleres de telares que tiene que ver con la misión y la visión de este espacio”.

Asimismo, continuó, “traer otra oferta cultural de artistas, escultores y poder entablar diálogos con la gente que vive acá y poder traer una mayor oferta y eso es lo que vamos a hacer”.

La exposición, integrada por 84 imágenes fue inaugurada la noche de este jueves en el Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM), ubicado en el exconvento de Santo Domingo, y a partir de este viernes está abierta al público en general.

Legado

“El Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Banamex y el Centro de Textiles del Mundo Maya presentan esta muestra integrada por 84 fotografías realizadas entre 1920 y 1989 que permiten recorrer el legado de uno de los artistas más importantes de la fotografía de México del siglo 20”, expresó, Pollak Bianchi.

“Nacido en la Ciudad de México en 1902, Manuel Álvarez Bravo dedicó más décadas a construir una obra que transformó la manera de entender la fotografía. Encontró en las calles las personas, la arquitectura, los objetos, los paisajes, las tradiciones y expresiones populares, una fuente inagotable de inspiración creando imágenes que revelan la riqueza y complejidad de la vida cotidiana en México”, dijo.

Afirmó que el fotógrafo “construyó una forma única de mirar su entorno con una extraordinaria sensibilidad para la luz, la composición y el instante preciso. Creó imágenes que revelan la riqueza de lo cotidiano e invitan a descubrir aquello que con frecuencia pasa inadvertido. Esa mirada profundamente personal dio lugar a una obra que continúa despertando nuevas lecturas que permanecen vigentes”.

Contenido de la exposición

Karina Flores García, responsable del área de investigación y control de colecciones del Centro de Textiles del Mundo Maya y quien durante un recorrido explicó a los asistentes el contenido de la exposición, dijo que las 84 imágenes están organizadas en cinco núcleos temáticos: forma, vida cotidiana, espacios, creencias y ritos.

Al inicio de la muestra fue colocada una fotografía de Álvarez Bravo tomada por la también fotógrafa Graciela Iturbide, quien fue su alumna y una de cuyas exposiciones itinerantes se exhibe actualmente en Toluca, según informó Natalia Pollak.

El CTMM aseguró que Álvarez Bravo “construyó una obra que trasciende el registro documental para convertirse en una profunda reflexión sobre la identidad, la memoria y la riqueza cultural del país. Sus imágenes transforman escenas cotidianas en metáforas visuales donde convergen la poesía, el simbolismo y una mirada profundamente humanista”.

Añadió que la muestra “reúne algunas de las fotografías más representativas del artista, permitiendo apreciar la evolución de su lenguaje visual a lo largo de casi siete décadas. Retratos, paisajes, escenas urbanas y composiciones cargadas de simbolismo que invitan al espectador a descubrir su extraordinaria capacidad para encontrar belleza y misterio en la vida cotidiana”.

Subrayó que “entre las imágenes que integran la exposición destacan algunos de los elementos más emblemáticos del universo visual de Álvarez Bravo, como el sarape, el maguey, las ofrendas, los objetos rituales y diversas escenas populares que revelan las tradiciones y formas de vida de los pueblos mexicanos. Cada fotografía propone múltiples interpretaciones y confirma la capacidad del artista para encontrar lo extraordinario en lo aparentemente cotidiano”.

Informó que la muestra permanecerá abierta al público hasta el 19 de diciembre de este año.