Inauguran exposición fotográfica por aniversario

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas inauguró una exposición fotográfica conmemorativa por sus 70 años de servicio en la entidad, en el Centro de Seguridad Social (CSS) “La Asegurada” en Tapachula, inmueble emblemático para la Institución en el estado.

El titular del IMSS en el estado, Hermilo Domínguez Zárate, acompañado por integrantes del Cuerpo de Gobierno, realizó un recorrido por la muestra, integrada por imágenes que permitieron apreciar distintos momentos, rostros, espacios y acciones que forman parte de la memoria institucional del IMSS en Chiapas.

Durante el acto inaugural se resaltó que, a lo largo de estas siete décadas, el Seguro Social ha acompañado a las familias chiapanecas en momentos trascendentales de su vida y ha contribuido a la protección de la salud, el bienestar social y el desarrollo comunitario en las distintas regiones de la entidad. Como parte de la ceremonia, el enfermero Eduardo Darío Arévalo Martínez, de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 6 de Finca Chapultepec, interpretó el Himno del IMSS.

Posteriormente, se realizó el corte de listón inaugural de la muestra, cuyo recorrido fue narrado por Jorge Augusto Villanueva del Pino, cronista e historiador dedicado a documentar la memoria, la cultura y las transformaciones urbanas de Tapachula. En su intervención, resaltó que cada imagen es testimonio de una época, de una labor y del compromiso de mujeres y hombres que han dejado huella al servicio de otras personas durante estas siete décadas.