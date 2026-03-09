Inauguran exposición “Memoria impresa”

En los espacios del Museo de San Cristóbal de Las Casas (Musac) fue inaugurada la exposición: “Memoria impresa: siglos de papel y pensamiento”, en el marco del Día Internacional de la Lectura.

Durante el acto se informó que más que objetos, estos libros son huellas del tiempo: páginas que conservan ideas, historias y preguntas de otras épocas.

Reunirlos en un mismo espacio busca abrir una conversación entre pasado y presente, y recordar que la lectura sigue siendo una forma de mantener viva la memoria.

“Memoria impresa: siglos de papel y pensamiento” que estará exhibida por espacio de un mes, es una iniciativa liderada por el arquitecto Edvin Choc Monroy.

En la ceremonia de inauguración realizada la tarde noche del sábado asistió el arquitecto Marco Jiménez, quien subrayó la importancia de este evento como un acto de respaldo institucional.

Puente del conocimiento

La muestra no solo representa un viaje a través de la historia documental, sino que se consolida como un puente de conocimiento entre la experiencia profesional y la formación académica.