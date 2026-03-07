Inauguran exposición “Mujeres y Naturaleza”

Con la representación de la Directora General del Icadech, Marisol Urbina Matus, la directora de Eventos, Concursos y Museo, Roxana Coello, inauguró la exposición “Mujeres y naturaleza”, que reúne 26 obras realizadas por 11 jóvenes fotógrafas tsotsiles, integrantes de la Colectiva Independiente Stsebetik Bolom (Hijas del jaguar).

La muestra es un testimonio visual de introspección, conexión y resistencia. A través de esta serie de autorretratos y composiciones simbólicas, las autoras exploran su identidad, su relación íntima con la naturaleza y los desafíos que enfrentan como mujeres jóvenes y habitantes en los Altos de Chiapas, comparte fragmentos de vida, pensamientos y silencios convertidos en luz, es un proceso colectivo y personal de escucha, reflexión y sanación.

Habitar un cuerpo marcado por la historia

A través del arte de la fotografía, las autoras visibilizan lo que significa habitar un cuerpo marcado por la historia, por las heridas, pero también por la belleza y la resistencia, celebran la vida, la fortaleza y el renacer cotidiano desde lo femenino y lo tsotsil, es una búsqueda, una pregunta, una afirmación. Hacen visible emociones complejas y realidades marcadas por el dolor del desarraigo, la violencia, las brechas de género, la soledad, la presión de los mandatos sociales, la fuerza de la comunidad, la ternura del reencuentro consigo mismas.

Es un acto de rebeldía, del cuerpo como territorio de memoria, el entorno natural como espacio espiritual, la tierra como refugio y espejo, del cabello, la ropa, las ollas, las flores, las hojas, como símbolos cargados de significado en su cotidianidad.

A declaración expresa por las mismas fotógrafas, la exposición es también un gesto político, en un mundo que muchas veces niega o reduce las voces indígenas y femeninas.

Postura

Stsebetik Bolom afirma con firmeza: Nosotras también pensamos, sentimos, imaginamos y soñamos; y lo hacemos a través de la imagen, de la escucha colectiva, del lenguaje visual que hemos construido desde nuestras historias y territorios.

Extendieron la invitación a quienes visiten la exposición a detenerse en los detalles, a escuchar las imágenes más allá de lo evidente. A ver con el corazón abierto los mundos que estas jóvenes han creado, no solo para mostrarse, sino también para invitar a una conversación más amplia sobre la justicia, el cuidado, la memoria y la posibilidad de transformar la realidad desde la sensibilidad y la creación.

Donaciones y ventas

Cabe destacar que las fotografías estarán a la venta y aceptan donaciones de cámaras para continuar y expandir el proyecto a otras jóvenes interesadas en aprender sobre el manejo de la cámara fotográfica.

La exposición estará todo el mes de marzo en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de las Artesanías de Chiapas, ubicado en la planta alta de la Tienda Casa de las Artesanías, lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábado de 10 a 15 horas.