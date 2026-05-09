Inauguran exposición “Naturaleza Divina”

En los espacios de la Casa de Cultura de San Juan Chamula fue inaugurada este viernes la exposición “Naturaleza Divina” de la artista Yosselin Guadalupe Molina Fernández.

A la ceremonia de inauguración asistieron autoridades de las artes y la cultura así como la representación de la autoridad local.

?En el acto se destacó la importancia de abrir espacios para el talento artístico en las comunidades, permitiendo a los asistentes conectar con la visión estética y natural de la expositora.

Difusión de la cultura

La exhibición forma parte de las acciones para promover la cultura y el arte en todas las regiones de Chiapas.

Yosselin Molina Fernández, tiene la licenciatura en artes visuales por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).