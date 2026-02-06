Inauguran exposición pictórica colectiva

El edificio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) regional abrirá sus puertas este viernes para que artistas emergentes, sin costo alguno, exhiban sus obras de arte en diferentes manifestaciones.

La inauguración está programada a partir de las cinco de la tarde del día de hoy, con una muestra pictórica colectiva, bajo la dirección del artista Emilio Gómez Ozuna.

Participantes

En la exposición participarán los artistas Ximena Velasco, Diana Devi, Enrique Peko, Carlos de la Cruz, Humberto Rosales, Clere López, Cristóbal Ruiz, Paola García, Luis Herrera, Sofi López, Iris Pachulel, Marco An, entre otros.

Por su parte, el delegado del DIF regional, Edgar Rosales Acuña, anunció que los tres murales (La Reina Roja, La Ceiba y Mamá Luna) realizados hace meses y que se encuentran plasmados en el interior de las salas artesanales, llevarán un nombre cada una inspirados en los textiles mayas contemporáneos y serán inauguradas este mes.

Rosales Acuña también informó que un espacio de ese hermoso inmueble será destinado a la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), dentro de un acuerdo interinstitucional y para ser utilizado por los alumnos.

El edificio del DIF regional se ubica sobre el andador El Carmen, esquina con Niños héroes; es un inmueble histórico con más de 200 años de antigüedad, donde se atiende a grupos en condición de vulnerabilidad y se realizan actividades culturales.