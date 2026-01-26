Inauguran exposición “Sonidos y silencios”

La exposición pictórica “Sonidos y silencios: una mirada hacia el mundo maya”, de la artista Martha Trujillo, fue inaugurada este fin de semana en los espacios del Archivo Municipal de San Cristóbal.

A la inauguración asistieron autoridades, invitados y familiares de la artista, quien explicó a los presentes que la muestra está integrada por 25 obras que invitan a reflexionar sobre la cosmovisión y sensibilidad de esta cultura ancestral.

Se dio a conocer que esta exhibición es un recorrido visual que combina elementos simbólicos, espirituales y estéticos del mundo maya, ofreciendo al público una experiencia que dialoga entre el arte contemporáneo y las raíces culturales de la región.

Identidad

Locales y visitantes podrán apreciar durante un mes una serie de piezas que dialogan con la identidad de los pueblos originarios: representaciones de los mayas y lacandones, máscaras rituales, así como retratos que evocan a las mujeres tsotsiles y tseltales.

Martha Trujillo busca así despertar la sensibilidad del público, invitándolo no solo a observar, sino también a sentir y reflexionar.