Inauguran Feria del Barro 2026

Con la asistencia de autoridades locales y estatales, así como visitantes nacionales e internacionales, se realizó este viernes la inauguración de la 4ª Feria del Barro 2026, en el municipio de Amatenango del Valle.

La Feria del Barro 2026 “Sk Inul Lum” (Rostro de la Tierra) inició este viernes y culminará el domingo 15 de este mes de febrero con la participación de 200 mujeres artesanas.

En el acto protocolario del inicio de la Feria se contó con la presencia de autoridades locales, estatales y de la directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas (Icadech), Marisol Urbina Matus, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Los grupos de artesanos exponen piezas reconocidas internacionalmente, incluyendo gastronomía, talleres y bailes.

Cuarta edición

La cuarta edición de la feria celebra la tradición, la identidad y el trabajo colectivo de las mujeres artesanas reconocidas a nivel mundial por las obras de arte que elaboran en su mayoría, de manera artesanal.

Las piezas que se exhiben reflejan técnicas ancestrales heredadas de generación en generación, consolidando a este municipio como uno de los principales referentes artesanales de Chiapas y de México.

La Feria del Barro es una plataforma de emprendimiento y fortalecimiento económico, que impulsa el desarrollo local y reconoce el papel fundamental de las mujeres artesanas en la preservación del patrimonio cultural.

En el acto de inauguración, las autoridades destacaron la importancia de mantener viva esta tradición y de impulsar el talento de quienes dedican su vida a trabajar el barro.