Inauguran Festival Internacional Marca Chiapas 2025

En el marco del Festival Internacional Marca Chiapas 2025, el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; inauguró la Expo y Venta Marca Chiapas, un espacio que impulsa el talento, productos y la identidad de nuestro estado. Está actividad se realizó este viernes en los espacios de la Casa de la Cultura en San Cristóbal de Las Casas, actividad que fortalece la proyección de Chiapas y abre oportunidades para productores de la región.

En el acto estuvo presente el embajador de Guatemala en México, Edgar Armando Gutiérrez Girón, y consejeros de Marca Chiapas, entre otros invitados.

La ciudad colonial de los Altos se vistió de gala al recibir a artesanos, productores, empresarios, jóvenes innovadores y universidades que mostraron al mundo la calidad y autenticidad de Chiapas. Reconocimiento especial, se dijo, al presidente de Marca Chiapas, Fernando Zepeda Trujillo, por su compromiso y entrega.

De esta manera y durante dos días, productores, artesanos, especialistas y expositores, se reunieron para compartir conocimientos, experiencias y lo mejor de la entidad.