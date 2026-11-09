Inauguran Foro del Sureste Ciudad, Territorio y Futuro

En representación del gobernador del estado, Eduardo Ramírez, la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gomez Zuart, participó en la inauguración del Foro del Sureste: Ciudad, Territorio y Futuro, organizado por el Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C., un encuentro que durante tres días reunió a especialistas, profesionales y académicos para reflexionar sobre los retos y oportunidades del desarrollo urbano y territorial.

Durante su mensaje, la titular de Seinfra transmitió el reconocimiento y la felicitación del gobernador por impulsar este espacio de diálogo y conocimiento, que contribuye a fortalecer la visión de construir ciudades mejor planeadas, ordenadas, sostenibles y humanas, sin perder su identidad, historia y patrimonio arquitectónico.

Destacó que, desde el Gobierno de Chiapas, se trabaja en el fortalecimiento de los instrumentos de planeación territorial, por ello destacó la importancia de que gobierno e iniciativa privada trabajen juntos para garantizar una visión integral y ordenada del crecimiento urbano.

En este marco, Gómez Zuart, junto al presidente del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, Luis Daniel Monclova, el secretario de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, César Guillén y el arquitecto Juan Miramontes Nájera, diseñador del Museo Regional de Chiapas, develaron la placa conmemorativa que reconoce como Patrimonio de Arquitectura Contemporánea al edificio que alberga el Museo Regional de Chiapas.