Inauguran la Convención Internacional Unach 2026

Con una gran afluencia dio a inicio la Convención Internacional Unach 2026, el encuentro académico, cultural y empresarial más importantes en la historia de la máxima casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Concentra 16 congresos internacionales con ponentes de varios países, que reunirán miles de personas en diferentes sedes.

El rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, dijo que la inteligencia artificial (IA) está cambiando la manera de trabajar, de aprender, de convivir, de relacionarse. “El cambio climático nos está obligando a repensar nuestra relación con el planeta.

Las desigualdades nos recuerdan a cada momento que el progreso tecnológico no puede significar progreso para unos cuantos y, las democracias en el mundo están enfrentando nuevos desafíos.

Realizar una convención internacional va encaminado a que ningún desafío se puede resolver desde una sola perspectiva, por eso se decidió conjuntar en una sola sede, 16 congresos internacionales que abordan diversas problemáticas de la agenda global”, expresó.

Bienvenida

Dio la bienvenida a las y los visitantes de países como Cuba, España, China, Colombia, Corea del Sur, Argentina, Brasil, Chile. Agradeció y reconoció su aporte con sus conocimientos y experiencias. Convocó a las y los estudiantes aprovechar cada una de las ponencias.

Dulce María Rodríguez Ovando, secretaria general de Gobierno del Estado de Chiapas, comentó que estos espacios de encuentro fortalecen los diálogos y también permiten que la Benemérita Unach siga como un referente académico en el estado y en otros países.

“La Unach no solo forma profesionales y genera conocimiento, también cultiva algo muy importante, que es la identidad, lo que fortalece el tejido social y lleva a Chiapas al futuro”, remarcó.

Celebró la participación especial de la Universidad Marta Abreu de Las Villas, Cuba, que contribuirá a enmarcar el intercambio académico, bajo una diversidad cultural de más de 15 países, para dar pie a proyectos conjuntos, acompañados de las autoridades estatales y municipales.

Expo Mercadito

Sofía Espinoza Abarca, presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, manifestó que la Expo Mercadito forma parte de este importante evento, se trata de un espacio que reúne a artesanos y artesanas de diferentes municipios, que venden sus productos y promueven a la vez la cultura de Chiapas.

Participar en este tipo de espacios significa fortalecer la vinculación institucional y acercar el conocimiento, a la innovación, a las experiencias, a las poblaciones prioritarias, lo que forma parte de los objetivos del DIF mediante acciones de previsión, prevención, rehabilitación y protección.

El mercadito es una ventana hacia la diversidad del estado, a través de la gastronomía, los telares, las artesanías, productos locales, de conocimientos ancestrales. Cada producto representa el trabajo, la creatividad y la historia de las comunidades.

Sedes universitarias

La Convención Internacional Unach tiene varias sedes universitarias, como el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez, la Biblioteca Central, el Parque Hundido, el Auditorio de Los Constituyentes, el ZooMAT y diversas facultades.

En el acto inaugural también estuvieron presentes Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la Universidad Central de Las Villas; Marta Abreu, desde Cuba; Marcela Castillo, diputada presidenta del Congreso del Estado; Ignacio Alarcón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); Sonia Garra González, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas; Ángel Torres Culebro, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez.