Inauguran la Expo Feria Villaflores

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y la presidenta del DIF Villaflores, Margarita Sarmiento Tovilla, inauguró la Exposición Agrícola, Industrial y Artesanal, en el marco de la Feria en honor al Señor de Esquipulas, dando inicio formal a las actividades de la Expo Feria Villaflores 2026.

Con el tradicional corte de listón, las autoridades abrieron este espacio que impulsa la economía local y regional, fortaleciendo a productores, artesanos y emprendedores de Villaflores y la región Frailesca. Posteriormente, realizaron un recorrido por los stands instalados, donde se exhibe una amplia variedad de productos agrícolas, industriales y artesanales que reflejan la riqueza, calidad y vocación productiva de la zona.

Seguridad

Como parte de las acciones para garantizar el orden y la seguridad, las autoridades constataron la operación del Centro de Control instalado en las instalaciones de la feria, desde donde se realiza el monitoreo en tiempo real de las actividades, reforzando la tranquilidad de las familias asistentes.

Más tarde, en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Villaflores, la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento, junto al presidente de la Asociación Ganadera Local, José Martín Solís Utrilla, y con el respaldo del fiscal general del Estado y del secretario de Seguridad del Pueblo, inauguraron la 54ª Exposición Ganadera de Villaflores. Durante el acto, la alcaldesa agradeció el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar e invitó a la ciudadanía a disfrutar de los eventos de la feria, mientras que el secretario de Seguridad del Pueblo informó sobre el operativo especial de vigilancia implementado en carreteras, en la ciudad y en el recinto ferial para garantizar un ambiente seguro para todas y todos.