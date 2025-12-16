Inauguran la exposición Imaginar lo imperceptible

Cerca de cien personas acudieron a la inauguración de la exposición fotográfica titulada “Imaginar lo imperceptible, Graciela Iturbide en Chiapas”, compuesta por 29 imágenes de la fotógrafa mexicana.

La también creadora de la lente, Magali Alanís Rodríguez, integrante del colectivo Batsi Lab, organizador de esta actividad, explicó que “hicimos la exposición con el propósito de reunir el trabajo de Chiapas que tiene la fotógrafa Graciela Iturbide”, quien no pudo asistir a la inauguración debido a sus múltiples compromisos de trabajo.

Espacio de documentación

Dijo que como centro de documentación de Chiapas, en Batsi Lab “nos enfocamos mucho en las obras, los portafolios que se han producido aquí por diferentes autores en distintos momentos de la historia”.

“Muchos de nosotros conocemos la obra de Graciela que hizo en Juchitán, Oaxaca y el norte de México, pero está poco conocido su portafolios de Chiapas que realizó entre los años 1975 y 1979”, agregó en entrevista.

Comentó que “la exposición invita a que la gente venga a descubrir las fotografías que realizó Graciela, algunas como parte del trabajo que hacía para el desaparecido Instituto Nacional Indigenista (INI), pero también ahí fue descubriendo su visión porque fue al principio de su carrera y se ve como la curiosidad de una fotógrafa, no principiante, pero descubriendo en los pueblos originarios el lenguaje lírico que ella fue desarrollando a través de su carrera después”.

Imágenes únicas

Rodríguez señaló que la exposición, inaugurada la noche del sábado en las oficinas de Batsi Lab que se ubican en el tradicional barrio de El Cerrillo, está integrada por 29 imágenes, la mayoría inéditas, que permanecerán en exhibición hasta el 14 de marzo.

“Nunca fueron impresas estas fotografías y fueron específicamente seleccionadas por nosotros, pues Graciela nos dio acceso a su acervo de negativos, basándonos en nuestro objetivo como colección”, expresó.

Recordó que Batsi Lab, “es un centro de documentación visual para reunir la historia visual de Chiapas. Desde 2020 hemos estados haciendo exhibiciones y cada una ha servido para narrar un momento específico de la historia de Chiapas por fotógrafos de este estado o de fuera”.