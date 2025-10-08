Inauguran la exposición Tuxtla Sostenible

Este 7 de octubre se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal y la sexta regiduría, la apertura de la Exposición Fotográfica Tuxtla Sostenible, un proyecto que busca visibilizar los avances de empresas públicas y privadas en la mitigación de la contaminación del medio ambiente.

Durante el evento se contó con la presencia del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres; el secretario general, Enrique Velasco Marina; la secretaria de medio ambiente y movilidad urbana, Jaqueline Acosta.

Además de la regidora María Fredegunda Alegría Sánchez; autoridades del Iciplam y del Departamento de Desarrollo de Energías de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semanh) y la síndica municipal, Emma Orantes.

Objetivo

La exposición tuvo el objetivo de destacar a empresas que han migrado del uso de energías convencionales hacia energías renovables, generando el interés en las autoridades encargadas de la elaboración de proyectos de desarrollo urbano, infraestructura y movilidad por el uso de nuevas tecnologías.

Participantes

Entre las instituciones participantes, destacaron: la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Universidad Politécnica de Chiapas (UP), la Escuela Preparatoria No.7 del Estado.

Finalmente, el alcalde de la capital, Ángel Torres, subrayó que el proyecto es una invitación a la reflexión sobre la importancia de cuidar el entorno, preservando la belleza natural de la ciudad.