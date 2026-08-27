Inauguran la Fábrica de Biofertilizantes del TecNM

Con el propósito de fortalecer la investigación científica, la innovación tecnológica y el desarrollo productivo del campo, fue inaugurada la Fábrica de Biofertilizantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, proyecto del Tecnológico Nacional de México (TecNM) que vincula el conocimiento científico y tecnológico con las necesidades del sector agrícola de Chiapas.

En su mensaje, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó la relevancia de fortalecer la educación tecnológica y la investigación científica como pilares del desarrollo nacional, así como la importancia de que las instituciones de educación superior generen proyectos con impacto directo en la sociedad y formen profesionistas capaces de responder a los desafíos del país.

Importancia

Por su parte, el director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, destacó la importancia de que el Tecnológico Nacional de México genere conocimiento y lo transforme en soluciones para atender las necesidades de las comunidades y de los sectores productivos.

Subrayó que la Fábrica de Biofertilizantes representa un ejemplo de la capacidad científica y tecnológica de las instituciones que integran el TecNM, al vincular la investigación con el desarrollo agrícola.

El director general resaltó que este tipo de proyectos también contribuyen a fortalecer la formación de las y los estudiantes, al brindarles espacios para participar en procesos de investigación, innovación y transferencia tecnológica, orientados a resolver problemáticas reales y generar alternativas para el desarrollo sostenible.

Investigaciones y proyectos

En tanto, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que su gobierno impulsará y aprovechará las investigaciones científicas y los proyectos innovadores desarrollados en los laboratorios de las distintas sedes del Tecnológico Nacional de México, con el propósito de fortalecer al campo chiapaneco. Destacó que la participación de las juventudes es fundamental para mejorar la producción agrícola y contribuir a la soberanía alimentaria.

Ramírez Aguilar agradeció a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por el apoyo permanente que brinda al sector educativo y a la juventud chiapaneca. A su vez, exhortó a las y los estudiantes a aprovechar los conocimientos de sus maestras y maestros, continuar con su preparación académica y formarse como profesionistas capaces de participar en la transformación de Chiapas y México.

La directora del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, destacó que la puesta en marcha de esta fábrica representa un paso significativo para consolidar la vinculación entre la educación tecnológica, la investigación científica y las necesidades del sector productivo.

Beneficios

Señaló que este espacio permitirá fortalecer la formación de las y los estudiantes mediante su participación en proyectos de innovación y transferencia tecnológica, con una visión orientada a generar soluciones que contribuyan al desarrollo del campo chiapaneco.

Como parte de este encuentro, se contó con la participación de agricultoras, agricultores y representantes vinculados directamente con las actividades productivas del campo, provenientes de distintas regiones de Chiapas y Oaxaca, entre ellos el ingeniero Natalio del Refugio Díaz Santiago, representante de agricultores de Venustiano Carranza, Chiapas; el médico veterinario zootecnista, Juan Manuel Tapia Galaviz, agricultor de Acala, Chiapas; y la señora Alicia Mata Gopar, representante de agricultores de maíz nativo del Istmo de Oaxaca.

Durante la ceremonia se realizó el corte de listón inaugural y el encendido simbólico del equipo, con lo que se dio inicio formal a las operaciones de la Fábrica de Biofertilizantes. Posteriormente, las autoridades y personas invitadas realizaron un recorrido por las instalaciones para conocer los procesos científicos y tecnológicos que se desarrollarán en este espacio.

Acto representativo

Asimismo, se llevó a cabo la entrega simbólica de tres lotes de biofertilizantes a productoras y productores, como acto representativo de la vinculación entre la investigación científica, la innovación tecnológica y el desarrollo productivo.

Con esta infraestructura, el Tecnológico Nacional de México fortalece su compromiso de poner la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del campo, mediante proyectos que vinculan la educación superior con los sectores productivos y contribuyen a la generación de alternativas para el desarrollo sostenible de Chiapas y México.

También participaron en este acto inaugural la presidenta del Congreso del Estado de Chiapas, diputada Marcela Castillo Atristain; el secretario de Educación del Estado de Chiapas, Roger Mandujano Ayala; y el secretario del Campo de Chiapas, Marco Antonio Barba Arrocha, quienes destacaron la importancia de fortalecer la educación tecnológica, la investigación científica y la innovación como herramientas para impulsar el desarrollo productivo y sostenible de la entidad.