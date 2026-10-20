Inauguran la FIL con España como país invitado

Con la participación de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), como invitada de honor, España como país invitado y más de 40 casas editoriales, dio inicio la XIII Feria Internacional del Libro Unach 2026, que se llevará a cabo del 19 al 23 de octubre.

En este marco, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, señaló que el objetivo de dicho evento es trabajar con las juventudes, haciendo de la palabra escrita una herramienta de conocimiento, diálogo y encuentro entre generaciones.

“Saber no es lo mismo que estar informado, comprender no es lo mismo que repetir y pensar no consiste únicamente en encontrar respuestas, sino en aprender a formular las preguntas adecuadas”, puntualizó ante los presentes en el Teatro Hundido.

Postura

Agregó que los libros tienen hoy un significado diferente al que tuvieron para otras generaciones “necesitamos criterio y conciencia; esa es una de las razones por las cuales las universidades debemos defender este tipo de iniciativas, porque pocas ofertas pueden contribuir tanto a esa tarea como una feria internacional del libro”.

Por su parte, el secretario de Educación del estado, Roger Adrián Mandujano Ayala, expresó que “en medio de una ascendente cultura marcada por la inteligencia artificial, cuyo uso se ha expandido e intensificado, las comunidades académicas tienen hoy el reto de impulsar la conciencia crítica entre las y los jóvenes”.

Precisó que en un mundo “donde ya vemos coches que vuelan, también debemos echar a volar la imaginación y vivir muchas vidas, algo que solo es posible a través de la lectura”.

Ante la comunidad universitaria, Mandujano Ayala recomendó acercarse a autores como Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Fernando Savater, entre otros, en concordancia con la presencia de España como país invitado de esta edición.

“Aprovechemos esta feria para expandir nuestros horizontes y nuestras mentes. Hoy, más que nunca, de la mano del gobernador Eduardo Ramírez estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para revolucionar las conciencias, y los libros son una pieza clave para lograrlo”, subrayó.

Diálogo y convivencia

En su intervención, la presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, María Isabel Cabrera, expresó que las ferias del libro son mucho más que espacios de circulación editorial: son lugares de diálogo, descubrimiento y convivencia, donde el conocimiento sale de los ámbitos especializados para encontrarse con la ciudadanía.

Al agradecer la invitación a formar parte de este encuentro, afirmó que la lectura invita a detenerse, pensar, contrastar ideas y comprender la complejidad del mundo. Añadió que leer significa ejercitar el juicio crítico, desarrollar la capacidad de comprender a los demás y dialogar con perspectivas distintas a las propias.

Por su parte, la consejera cultural de la Embajada de España en México, Eva de Mingo Nieto, destacó que la cooperación cultural entre ambos países en el ámbito literario reconoce el poder de los libros y la lectura como pilares para construir sociedades más inclusivas, pacíficas y sostenibles.

Actividades

Esta edición contempla más de 500 actividades en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Comitán, entre ellas presentaciones de libros, foros, conversatorios, talleres y espectáculos musicales y dancísticos. Además, se rendirá homenaje al poeta chiapaneco Jaime Sabines y a Raúl Padilla, impulsor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.