Inauguran “La pintura a través de los jóvenes”

La exposición titulada en tsotsil Bonolajel yuun ts’eb keremetik (La pintura a través de los jóvenes), inaugurada en San Cristóbal, es una muestra de que está cambiando la mentalidad de muchos padres de familia, opinaron algunos de los creadores que buscan “que nuestro arte de los pueblos originarios se expanda en el mundo”.

La muestra fue inaugurada en el Centro Cultural de mi corazón, que dirige el pintor, escritor y músico, Emilio Gómez Ozuna, quien dijo que “hay una generación interesante de jóvenes tsotsiles creadores de Chamula, principalmente, y algunos tseltales, que están dando un giro importante”.

En entrevista agregó: “Es una generación emergente, algunos ya tienen seis o siete años pintando” y han participado en exposiciones colectivas como las cinco mujeres que desde el mes pasado tienen una muerta en el Museo de Artes y Culturas Populares de la Ciudad de México.

Señaló que la emergencia de jóvenes creadores en pintura, literatura, cine y otras disciplinas tiene que ver con la creación del Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas (Celali), como resultado de los acuerdos firmados el 16 de febrero de 1996 entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Se crearon espacios para las jóvenes de pueblos originarios que no tenían oportunidades y se empezaron a abrir puertas a través del entonces director, Enrique Pérez López”, añadió.

En la exposición inaugurada la noche es independiente, participan nueve jóvenes pintores (seis de ellos mujeres), originarios del municipio tsotsil de Chamula, menos uno que es tseltal de Ocosingo.