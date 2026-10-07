Inauguran La Radio y sus Voces

La Delegación San Cristóbal de la Asociación de Locutores y Comunicadores de Chiapas A.C., inauguró la exposición “La Radio y sus Voces: Memoria Histórica de Nuestra Ciudad” e hizo entrega de reconocimientos a destacados locutores.

La ceremonia se realizó en el marco de un aniversario más de la asociación y tuvo lugar en el Museo de Historia y Curiosidades, ubicado en el barrio de La Merced del Valle de Jovel.

Memorias

“La Radio y sus Voces” exhibe fotografías, periódicos, equipos e historias que honran trayectorias y mantiene viva las voces que construyeron una época.

Los trabajadores de la radio que recibieron sus reconocimientos fueron Eduardo Zapata Hernández y Mateo Hernández López, por sus 52 años de trayectoria.

Asimismo, se brindó un homenaje a la radio XEWM Suprema Radio, por sus 57 años y XERA Radio Uno, del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, por sus 53 años.

En tanto, Francisco Narváez Corzo, recibió el reconocimiento en representación del fundador y gerente general de Suprema Radio, don Francisco José Narváez Rincón, y de todo el equipo que integra la radiodifusora.

La actividad fue organizada por la Delegación San Cristóbal de la Asociación de Locutores y Comunicadores de Chiapas, A.C., en coordinación con el cronista adjunto de la ciudad y director del Museo de Historia y Curiosidades de San Cristóbal, Miguel Ángel Muñoz Luna.