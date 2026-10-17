Inauguran laboratorio en el CTMM

El Centro de Textiles del Mundo Maya, A.C. (CTMM) informó que inauguró este viernes un Laboratorio de Conservación y Restauración de Textiles, lo que “representa un paso importante para fortalecer la labor, contar con un espacio especializado en la prevención, identificación y atención de los deterioros que pueden afectar a las piezas”.

Añadió que “a través de los procesos de conservación preventiva y restauración se busca prolongar la vida de los textiles, para su estudio, consulta y exhibición”.

La puesta en marcha del laboratorio, dijo, “es un proyecto cuyas raíces se encuentran también en el apoyo que Fomento Cultural Banamex brindó al Centro desde sus primeros años. En la construcción de este camino ha ocupado un lugar fundamental en la historia del Centro, pues desde nuestros primeros años de operación su apoyo hizo posible contar con equipamiento especializado, entre el que destaca una cámara de fumigación única en su tipo en Chiapas, contribuyendo de manera decisiva a sentar las bases para el cuidado y la conservación de las colecciones que resguardamos”.

Equipo especializado

Isabel Marván Barradas, restauradora del CTMM, explicó que “contamos con equipo especializado, como la tina de lavado, mesa de secado para tratar los textiles que llegan. Mesas de trabajo para inspeccionarlas y hacer el registro, además de la cámara de fumigación en la que se controlan todos los insectos y hongos que pueden atacar las colecciones”.

El CTMM manifestó que “las instalaciones se han adecuado para realizar procesos de lavado, secado, remoción de manchas y elaboración de remiendos (refuerzos), pero también con equipo de laboratorio que ayuda a identificar materiales y técnicas. Dentro de los materiales que se pueden tratar se encuentran: lana, algodón, madera, cerámica, pieles, lacas, fibras vegetales, fotografías, entre otros”.