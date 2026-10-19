Inauguran más Calles Felices en La Misión

En la colonia La Misión, Ángel Torres inauguró la pavimentación de la calle Ocuilapan, entre las avenidas Octopan y Covadonga, llevando bienestar, dignidad y progreso a las familias, a través del programa Calles Felices.

Al cortar el listón inaugural, el alcalde capitalino expresó que esta obra fortalece la movilidad, facilita el acceso a los hogares y brinda mejores condiciones para peatones, automovilistas y familias. “Una vialidad nueva significa mayor seguridad, mejor imagen urbana y nuevas oportunidades para quienes viven en esta zona”, dijo.

Compromiso

Al resaltar que la justicia social se construye con resultados que llegan hasta donde más se necesitan, Ángel Torres destacó que continuará impulsando la infraestructura pública, atendiendo rezagos y convirtiendo necesidades en soluciones. Así, Calles Felices demuestra que gobernar es cumplir, escuchar y transformar colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos.