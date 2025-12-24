Inauguran mirador en ruta de ascenso al Tacaná

En Unión Juárez se ha potencializado el proyecto estratégico para fortalecer el turismo, el desarrollo económico y la proyección del municipio con base a sus bellezas naturales, fue inaugurado el mirador Los Colibrís, en el ejido Talquián que se ubica dentro de la ruta de senderismo hacia la cima del volcán Tacaná en la reserva de la biosfera del mismo nombre.

El municipio que se ubica en las faldas del Volcán Tacaná, limítrofe con Guatemala, a una altitud de más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, permite la observación de diversos tipos de flora y fauna con un clima gélido agradable y que con el esfuerzo de las autoridades del gobierno de Chiapas y el ayuntamiento local, se está convirtiendo en un sólido destino de turismo en Chiapas en el que se construye tanto estructura hotelera como culinaria, en el trayecto de Tapachula hacia Unión Juárez se pueden observar cascadas, ríos, flores.

Con respecto a la obra inaugurada, el alcalde Fabián Barrios de León quien en el evento estuvo acompañado de su equipo de trabajo en el cabildo, así como lugareños y autoridades ejidales de Talquián en el que se inauguró el mirador Los Colibríes, un nuevo espacio turístico en el que se puede observar la grandeza de la naturaleza y es parte del proyecto estratégico para fortalecer la economía y el turismo de la región.

Se destacó que este mirador representa el arranque de una serie de obras contempladas dentro del segundo eje prioritario de su administración que busca generar bienestar, identidad y oportunidades para las comunidades a través del turismo.

Gobierno y sociedad

El edil de Unión Juárez se refirió al mirador Los Colibríes que aunque es una obra pequeña, es muy significativa para el ramo turístico, resultado de un esfuerzo coordinado gobierno y sociedad con el objetivo de ofrecer un espacio digno y atractivo a quienes visitan el municipio.