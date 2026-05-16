Inauguran obras en el municipio de Chilón

El titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, realizó una gira de trabajo en el municipio de Chilón y sus localidades, donde se inauguraron aulas en beneficio de diferentes niveles educativos, en representación del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

En la localidad Mequejá se inauguraron dos aulas didácticas totalmente equipadas con obra exterior que integra red eléctrica, andadores, barandales, escalones y señalización para la escuela primaria Melchor Ocampo.

Además, en la Telesecundaria 1195 Emiliano Zapata Salazar se inauguró un aula didáctica totalmente equipada con obra exterior, cisterna, red hidrosanitaria, red eléctrica, andadores y señalización; donde realizó un recorrido de supervisión para escuchar y conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de esta institución educativa.

Asimismo, en la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz de la localidad Santa Rosa Mamanlik, se inauguró un aula didáctica que integró obra exterior, andadores y señalización.

Por último, en la localidad de Guaquitepec se realizó la inauguración del domo en la Telesecundaria 615 José Emilio Grajales Mogue.

Con estas acciones, el Inifech reafirma el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para garantizar aulas dignas y seguras para las y los estudiantes del estado de Chiapas.