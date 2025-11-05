Inauguran oficinas de Comisión Estatal

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, acompañó al director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, en la inauguración de las nuevas oficinas de Contraloría de dicho organismo, fortaleciendo así la transparencia institucional y el ejercicio ético del servicio público.

La secretaria destacó la relevancia de consolidar mecanismos de control interno sólidos y eficientes, orientados a garantizar el uso correcto de los recursos públicos y a promover una gestión basada en la legalidad, la eficiencia y la confianza ciudadana.

Asimismo, la funcionaria reconoció el esfuerzo y la visión de Ruiz Morales, quien impulsa acciones que dignifican el trabajo de los servidores públicos de la Comisión.