Inauguran otra Calle Feliz; ahora en la Shanká

Después de 43 años, las y los habitantes de la 1º de octubre en la colonia Lindavista Shanká estrenaron su calle y fueron testigos de que el presidente Ángel Torres cumplió su palabra, tal como la ha hecho en barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez.

Acompañado del regidor Antonio Mayorga, así como de funcionarias y funcionarios públicos, el alcalde explicó que es una vialidad integral, con red de drenaje, agua potable, alumbrado, banquetas, jardineras y señaléticas, entre otras acciones, como parte del programa Calles Felices.

Respaldan trabajo

Las y los vecinos comentaron que habían pasado muchas administraciones municipales quienes las “habían engañado” y que hoy, con el presidente Ángel Torres, este sueño se ha cumplido, por lo que adelantaron que continuarán trabajando con él en unidad por los buenos resultados que ha dado en la capital.