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Inauguran otra calle integral en Tapachula

Noviembre 04 del 2026
Realizaron el corte de listón. Cortesía
Realizaron el corte de listón. Cortesía

Bajo la lluvia, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, inauguró la rehabilitación integral de la 11ª calle Poniente, entre 8ª y 12ª avenida Norte, en la colonia Centro, una obra que mejora la movilidad y los servicios básicos para las familias de esta zona.

Acciones

La intervención comprende 148 metros lineales, equivalentes a dos cuadras, con mil 128 metros cuadrados de pavimento hidráulico, 302 metros cuadrados de banquetas estampadas y 278 metros lineales de guarniciones de concreto, para facilitar el tránsito de peatones y automovilistas.

Como parte de los trabajos integrales, se instalaron 138 metros de drenaje sanitario y 47 descargas sanitarias, además de 137 metros de red de agua entubada y 47 tomas domiciliarias.

Mejoras

Estas acciones permiten atender la infraestructura mejorar las condiciones de los servicios en esta vialidad.

La obra también incluye ocho luminarias solares de 120 watts y la rehabilitación de dos rejillas pluviales, con lo que se fortalece la iluminación y la captación del agua de lluvia.

Con la entrega de una calle más, el gobierno de Yamil Melgar continúa la transformación de Tapachula mediante obras integrales que conectan a las colonias y contribuyen al bienestar de sus habitantes.

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