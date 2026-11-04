Inauguran otra calle integral en Tapachula

Bajo la lluvia, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, inauguró la rehabilitación integral de la 11ª calle Poniente, entre 8ª y 12ª avenida Norte, en la colonia Centro, una obra que mejora la movilidad y los servicios básicos para las familias de esta zona.

Acciones

La intervención comprende 148 metros lineales, equivalentes a dos cuadras, con mil 128 metros cuadrados de pavimento hidráulico, 302 metros cuadrados de banquetas estampadas y 278 metros lineales de guarniciones de concreto, para facilitar el tránsito de peatones y automovilistas.

Como parte de los trabajos integrales, se instalaron 138 metros de drenaje sanitario y 47 descargas sanitarias, además de 137 metros de red de agua entubada y 47 tomas domiciliarias.

Mejoras

Estas acciones permiten atender la infraestructura mejorar las condiciones de los servicios en esta vialidad.

La obra también incluye ocho luminarias solares de 120 watts y la rehabilitación de dos rejillas pluviales, con lo que se fortalece la iluminación y la captación del agua de lluvia.

Con la entrega de una calle más, el gobierno de Yamil Melgar continúa la transformación de Tapachula mediante obras integrales que conectan a las colonias y contribuyen al bienestar de sus habitantes.