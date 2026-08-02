Inauguran pozo que abastecerá a Cuxtitali

Con un llamado a cuidar el agua y la madre tierra, habitantes del tradicional barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas, inauguraron este sábado un pozo que abastecerá del vital líquido a alrededor de mil 500 familias de esa zona y de colonias aledañas, luego de que muchas permanecieran hasta un año y medio sin el servicio debido a conflictos internos en el Sistema Chupactic.

Integrantes de la mesa directiva informaron que la obra fue posible tras tres años de gestiones y del trabajo conjunto de los vecinos, además del respaldo económico de la empresa Femsa para la construcción del pozo, de 40 metros de profundidad y con capacidad para extraer siete litros de agua por segundo.

Clara Luz Sánchez López, integrante de la directiva, explicó que el proyecto se concretó después de varios años de trámites y de la cooperación de los habitantes, quienes aportaron 500 pesos por familia, sumados al apoyo de Femsa.

Recordó que las partes altas del barrio permanecieron más de un año y medio sin agua debido al cierre de válvulas del manantial, derivado de conflictos internos en el Sistema Chupactic, lo que obligó a buscar alternativas para garantizar el suministro.

Afirmó que, gracias al apoyo del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, Femsa, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) y otras dependencias, fue posible ampliar la infraestructura para conducir el agua hasta el tanque de Romerillo, desde donde se distribuye conforme a los roles establecidos.

Indicó que en la actualidad el servicio llega a los hogares cada ocho, diez o doce días, lo que representa una mejora significativa para los habitantes de Cuxtitali, Las Delicias y Romerillo.