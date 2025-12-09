Inauguran primera Aula de Alfabetización Digital

Más del 35 % de la población carece de habilidades digitales básicas; uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 24 años en México no cuenta con habilidades digitales suficientes para desempeñarse en entornos laborales o educativos en línea.

Los anteriores datos se dieron a conocer en la inauguración de la primera Aula de Alfabetización Digital.

Espacio

Este lugar se encuentra en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Se trata de un proyecto conjunto con la Agencia Digital Tecnológica del Estado, Fundación Internacional Red Salud, Fundación ADO, Avanza Sólido y Mentors International.

Es una iniciativa para acercar la educación, la tecnología y las oportunidades a quienes lo necesitan, de cualquier edad, actividad laboral o profesional, de forma gratuita. Les da la oportunidad de acceder a mentorías y cursos.

Vanesa Traconis Quevedo, presidenta de Red Salud, indicó que brindarán capacitaciones y mentorías gratuitas para que cualquier persona que aprenda a usar la tecnología de forma rápida pueda desarrollar su vida, desde herramientas básicas hasta habilidades de salud digital, empleo y emprendimiento.

Buscan que cada persona que reciba capacitación, regrese lo aprendido a la comunidad, que repliquen el conocimiento, eso será el pago, no dinero, sino impacto, voluntariado. La idea es replicar estos espacios en más ciudades.

Fanny López Jiménez, rectora de la Unicach, celebró la apertura de este centro y encabezó la firma de convenio con las instituciones y organizaciones para seguir trabajando por la reducción de la brecha digital, con la inclusión tecnológica de las comunidades más vulnerables.

La convocatoria para abrir más espacios similares se ampliará a Tabasco y Oaxaca. También buscarán alianzas con empresas para cursos.