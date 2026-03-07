Inauguran primera etapa de la Fiscalía en Motozintla

Durante una gira de trabajo en la región Sierra Mariscal, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, acompañó al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, a la inauguración de la 1ª etapa de la construcción de la Unidad Administrativa de la Fiscalía Sierra Mariscal y Secretaría de Seguridad del Pueblo, en el municipio de Motozintla.

En este marco, el titular de la SSP destacó que gracias al liderazgo del mandatario estatal se ha restablecido la paz en todas las regiones de la entidad y señaló que esta obra refuerza las acciones operativas.

Postura

“La construcción de la Unidad Administrativa de la Fiscalía Sierra Mariscal y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo fortalece la labor de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia para pacificar la región Sierra Mariscal”, mencionó.

Finalmente, Aparicio Avendaño resaltó que esta obra refleja el gobierno humanista de la Nueva ERA, y refrendó el firme compromiso de continuar trabajando con coordinación institucional de manera incansable por la seguridad de las familias chiapanecas.