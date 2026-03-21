Inauguran primeras jornadas posdoctorales

Con el objetivo de consolidar un espacio de encuentro intergeneracional, donde convergen investigadores con trayectorias consolidadas que comparten su experiencia a través de mentorías, junto con una comunidad emergente que aporta nuevas perspectivas metodológicas y enfoques innovadores, la rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, inauguró las primeras jornadas posdoctorales 2026.

Durante el acto inaugural, López Jiménez destacó que este primer encuentro “se traduce en un parteaguas y marca el inicio de una nueva etapa para la universidad, orientada a fortalecer la investigación avanzada y proyectar su impacto en la sociedad”.

Etapa clave

La rectora subrayó que las estancias posdoctorales representan una etapa clave en la trayectoria académica, caracterizada por la profundización crítica, la autonomía intelectual y la producción científica original, elementos que —dijo— merecen reconocimiento y respaldo institucional.

En ese sentido, explicó que representan un espacio académico que marca un hito en la consolidación de su madurez investigativa y su compromiso con la generación de conocimiento de alto nivel.

Durante su intervención, la directora de Investigación y Posgrado de la Autónoma Unicach, Dulce Karol Ramírez López, informó que actualmente se realizan 21 estancias posdoctorales, mismas que se desarrollan en los Institutos de: Investigación e Innovación en Energías Renovables, de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, de Ciencias Biológicas, así como en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) y la Facultad de Humanidades.

Formación académica

Estas estancias —señaló— son una apuesta importante de la universidad, en conjunto con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), que dan cuenta de la amplia formación de la planta académica y la sólida infraestructura para la investigación con que se cuenta, la cual resulta atractiva para que investigadores e investigadoras de otros estados del país elijan a la Unicach para el desarrollo de sus posdoctorados.