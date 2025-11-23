Inauguran reciente modernización de calle en los Laguitos

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente municipal, Ángel Torres Culebro, realizaron la inauguración de la rehabilitación integral y modernización de la calle Profesor Eduardo J. Albores, una obra que beneficiará a habitantes de las colonias Laguitos Electricistas y Borges Laguitos.

Resuelven demanda añeja

En este marco, Ramírez Aguilar señaló que la entrega de esta vialidad responde a una demanda añeja de las y los vecinos de la zona. Añadió que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento para impulsar más acciones en favor de la capital chiapaneca.

Por su parte, el alcalde Ángel Torres explicó que la pavimentación de esta calle, olvidada por más de 30 años, mejora de forma significativa la movilidad de diversas colonias. Detalló que el proyecto incluyó la rehabilitación del sistema pluvial y sanitario, así como la instalación de luminarias, guarniciones y jardineras.

Habitantes se sientes seguros

A nombre de la población, Raúl García Ramos, habitante de la colonia Laguitos Electricistas, agradeció al gobernador por la gestoría que permitió concretar la pavimentación de una vialidad que durante años resultó intransitable y que hoy ofrece un tránsito más seguro para peatones y automovilistas.

En el acto estuvieron presentes el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, y habitantes de las colonias beneficiadas.