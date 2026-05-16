Inauguran reencarpetamiento del Camino Rural a Pacú

Con gran alegría celebraron las y los vecinos el reencarpetamiento del Camino Rural a Pacú, toda vez que después de muchos años, hoy tienen una vialidad digna, segura y de calidad, con alumbrado, banquetas y cunetas, como parte del programa Calles Felices que impulsa el presidente Ángel Torres.

Acompañado de las y los habitantes, el alcalde Ángel Torres destacó la importancia de la inauguración de más de 900 metros lineales de reencarpetamiento, con lo que se mejora la imagen urbana, la conectividad y la movilidad con muchas colonias de la zona.

Vialidad en buenas condiciones

“Hoy tienen lo que por derecho les corresponde y lo que por mucho tiempo les fue negado, una vialidad en buenas condiciones que permite comunicarse de forma segura con otras colonias de la zona, pero sobre todo, es justicia social para todas y todos”, expresó el alcalde Ángel Torres.