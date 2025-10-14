Inauguran rehabilitación de carretera y anuncian apoyos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Nicolás Ruiz, donde inauguró la rehabilitación de la primera etapa del camino Nicolás Ruiz (Betania–Soyatitán), una obra largamente esperada por la población. Durante su gira, también impulsó acciones en materia de salud, alfabetización y capacitación.

“Tengo la responsabilidad de gobernar Chiapas y lo hago con mucha humildad. No aspiro a ser un gobernador alejado del pueblo, sino alguien siempre cercano, porque esos son los principios de la Cuarta Transformación. Nosotros gobernamos obedeciendo al pueblo. Siempre vamos a caminar juntos para hacer de Chiapas un estado con progreso y desarrollo”, expresó.

UMAC

Acompañado de su esposa Sofía Espinoza Abarca, el mandatario entregó becas Rosario Castellanos a beneficiarios del programa de alfabetización Chiapas Puede, y recorrió las Unidades Médicas Móviles de Atención Comunitaria (UMAC) y la Unidad Móvil de Capacitación y Profesionalización del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech).

Ramírez Aguilar afirmó que el Gobierno de la Nueva ERA cumple con su deber y no bajará la guardia para que nunca más regrese la violencia a Chiapas, de modo que la población pueda vivir y trabajar en paz y armonía. Reiteró su compromiso de seguir colaborando con las autoridades municipales de Nicolás Ruiz con el propósito de consolidar proyectos de infraestructura y fortalecer la estrategia de alfabetización para ganar la batalla contra la ignorancia.

Chiapas Puede

El secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, informó que en Nicolás Ruiz el 100 por ciento de las personas que no sabían leer y escribir se inscribieron en el programa Chiapas Puede, por lo que en diciembre este municipio se declarará libre de analfabetismo.

Por su parte, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, señaló que las UMAC han llevado atención médica a quienes más lo necesitan, sumando más de dos millones de atenciones en 23 mil comunidades de la entidad. Destacó también la campaña de detección temprana de cáncer de mama mediante mastografías gratuitas para mujeres mayores de 45 años, invitándolas a aprovechar este servicio.

A su vez, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, explicó que como parte del programa Carreteras Vivas, se rehabilitaron seis kilómetros del tramo Betania–Soyatitán, con una inversión de 26 millones de pesos, lo que impulsará el desarrollo regional.

Acciones que mejoran el bienestar

El presidente municipal de Nicolás Ruiz, Audelio Jiménez Gómez, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado por las acciones que han mejorado las condiciones de vida de la población, especialmente en materia de seguridad, alfabetización e infraestructura.

En representación de la comunidad, Ricardo Hernández Gómez agradeció al gobernador por el respaldo al municipio, sobre todo para rehabilitar su camino. “Para nosotros esos kilómetros son la diferencia entre el aislamiento y la oportunidad, entre el atraso y el progreso, entre la vida y la muerte. Son la vía que nos lleva a más salud, más educación, más comercio y, sobre todo, más futuro”, expresó.

En este acto estuvieron presentes las diputadas locales María Isabel Rodríguez Jiménez y Silvia Esther Argüello García; la presidenta del DIF Municipal, Florentina López Gómez; el alcalde de Berriozábal, Jorge Acero Gómez; y el director general del Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente, René Velázquez Santiago, entre otros.