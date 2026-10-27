Inauguran relleno sanitario en Chiapa de Corzo

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la inauguración del relleno sanitario de Chiapa de Corzo, una obra con una inversión superior a 14 millones de pesos que beneficiará a más de 123 mil habitantes. Además de atender una añeja demanda de la población, este proyecto contribuirá a fortalecer la salud pública, proteger el medio ambiente y preservar la calidad del aire, el suelo y los cuerpos de agua.

En este marco, el mandatario destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantendrá el trabajo coordinado con las autoridades municipales para consolidar más programas y proyectos que impulsen el bienestar social, la economía y el turismo de este Pueblo Mágico.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que el nuevo relleno sanitario sustituirá al basurero a cielo abierto que, debido a la presencia de aves, provocaba afectaciones al aeropuerto y que había dejado de ser adecuado ante el crecimiento de la población. Precisó que la obra contó con los permisos correspondientes y la supervisión constante de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn). Asimismo, subrayó que este tipo de proyectos, aunque poco visibles, son fundamentales para proteger la salud pública y mejorar el bienestar de la población.

Agradecimientos

El presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por hacer posible esta obra, que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población.

Otras acciones

Posteriormente, en Tuxtla Gutiérrez, asistió a la Jornada Rosa, impulsada por el Sistema DIF Chiapas como parte de las acciones de prevención y atención del cáncer de mama. Durante este evento se ofrecen servicios gratuitos a la población, entre ellos mastografías, vacunación, consultas médicas, atención en salud sexual y orientación sobre lactancia materna.

Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; la titular de la Semahn, Obdulia Magdalena Torres Abarca; el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; las directoras generales del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, Selene López León; y del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro Pérez; las diputadas locales por el Distrito III, Erika Paola Mendoza Saldaña, y por el Distrito XIII, Getsemaní Moreno Martínez; la presidenta del DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez, Mercedes Ortiz de Torres; entre otras personas invitadas.