Con una inversión superior a 21 millones de pesos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la señora Sofía Espinoza Abarca inauguraron en Tuxtla Gutiérrez la rehabilitación y remodelación de la Casa Hogar Infantil del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chiapas, un espacio renovado para brindar mejores condiciones de atención, cuidado y desarrollo integral a las niñas y los niños.

Compromiso con la niñez

En su mensaje, el mandatario reafirmó su compromiso con el bienestar de la niñez chiapaneca. Asimismo, agradeció y reconoció la labor de todo el equipo del Sistema DIF Chiapas, que trabaja diariamente con amor, sensibilidad y humanismo en favor de quienes más lo necesitan. También reiteró su determinación de continuar fortaleciendo la infraestructura, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de los distintos espacios de asistencia social de la institución.

Tras recorrer las instalaciones y la nueva ciclovía recreativa para las niñas y los niños, el gobernador encabezó la entrega de dos unidades de transporte: una para la Casa Hogar Infantil y otra para la Casa Hogar para Adolescentes, que facilitarán el desarrollo de sus actividades y los traslados.

Por su parte, la señora Sofía Espinoza agradeció el trabajo interinstitucional que hizo posible concretar este proyecto y convertirlo en un espacio digno y adecuado para las niñas y los niños de la Casa Hogar Infantil. Destacó que ahora cuentan con habitaciones, sanitarios y cocina renovados, así como una pista para bicicletas, áreas de esparcimiento y espacios seguros para su protección. De igual manera, reconoció la visión humanista del gobernador y el esfuerzo constante del equipo del DIF Chiapas para procurar el cuidado y la calidad de vida de la niñez.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que, mediante el programa Prevenir para el Buen Vivir, se trabaja para garantizar el derecho de niñas y niños a crecer felices en entornos familiares idóneos, libres de adicciones y de cualquier tipo de violencia. Además, informó que cerca del 70 por ciento de las niñas y los niños de esta Casa Hogar Infantil podrían beneficiarse del proceso de adopción para integrarse a una nueva familia.

La directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, destacó que el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez y de la señora Sofía Espinoza ha sido fundamental para fortalecer los servicios dirigidos a la infancia. Explicó que la rehabilitación de la Casa Hogar va más allá de una mejora en sus instalaciones, pues ahora ofrece a las niñas y los niños un ambiente decoroso, seguro y propicio para su desarrollo integral, así como para su bienestar físico y emocional.

Un entorno de mayor cuidado

La administradora y la psicóloga de la Casa Hogar Infantil, Ana Viviana García Gordillo y Alejandra Alibeth Carrillo Moreno, respectivamente, coincidieron en que esta transformación integral ofrece a las niñas y los niños un entorno de mayor cuidado y respeto, y destacaron la alegría que han manifestado al disfrutar de las instalaciones renovadas. Ambas agradecieron al gobernador y a la señora Sofía por atender las necesidades de este centro asistencial.

El sacerdote Bernardo Rangel Moreno reconoció la sensibilidad y el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez y de la señora Sofía Espinoza con la niñez, y convocó a trabajar en unidad por las niñas, los niños y las personas adultas mayores. Asimismo, agradeció, a nombre de las y los pequeños y sus cuidadoras, la rehabilitación de este espacio.

Acompañaron al gobernador su hija Grecia Ramírez Espinoza; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Moreno Guillen; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; y los secretarios de Educación, Roger Mandujano Ayala; de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; y de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez.

Asimismo, asistieron la diputada presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión, Luz María Castillo Moreno; el delegado del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate; la coordinadora operativa de Centros Asistenciales del DIF, Margarita Trujillo Castillo; la residente de obra de la Casa Hogar Infantil, Lizbeth Iliana Luis Zavala; la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Mercedes Ortiz Salazar; la secretaria privada del gobernador, Patsy Carrillo; la presidenta del Voluntariado de la FGE, Guadalupe Gómez Casanova; entre otras personas.