Inauguran remodelación de parque de Villaflores

En el barrio 20 de Noviembre de la colonia Cristóbal Obregón, municipio de Villaflores, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por habitantes de la comunidad, autoridades de la colonia y la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, inauguró la remodelación del parque del barrio.

La obra incluyó la colocación de piso de cantera, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, bancas, cestos de basura, luminarias, jardines, la rehabilitación del kiosco y de los baños, así como la construcción de un pozo profundo para el riego de las áreas verdes. Este espacio fue entregado a la ciudadanía para fomentar la convivencia familiar, la recreación y el fortalecimiento de los valores comunitarios.

Fue una prioridad

Durante el recorrido, la presidenta municipal saludó a niñas, niños, jóvenes y adultos que asistieron al evento. Destacó que el mejoramiento de este parque fue una de las principales prioridades de los habitantes de la colonia y afirmó que esta obra es resultado del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Villaflores y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para seguir impulsando el desarrollo y bienestar de las comunidades.