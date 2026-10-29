Inauguran Sala Especializada para las infancias

En San Cristóbal de Las Casas se realizó la apertura de la Sala Especializada para garantizar los derechos de la niñez en Chiapas y, se firmó un Convenio de Colaboración entre el Poder Judicial del Estado (PJE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México.

El acto fue encabezado por el magistrado presidente del PJE, Juan Carlos Moreno Guillén, y el representante de Unicef en nuestro país, Luis Fernando Carrera Castro, quienes refrendaron su compromiso de fortalecer el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes (NNA), con atención especializada, respeto a sus derechos y medidas para evitar la revictimización durante los procesos judiciales.

Las Salas Especializadas para la Participación Infantil y Adolescente (Sepia) cuentan con mobiliario y tecnología especializada para facilitar la participación de NNA’s, en procedimientos judiciales, mediante un entorno adecuado a sus necesidades.

Es prioridad

Con este espacio, San Cristóbal se suma a las acciones estatales para impulsar una justicia con perspectiva de infancia, en la que la protección de sus derechos y el interés superior de la niñez sean una prioridad.

En el acto, la alcaldesa Fabiola Ricci destacó la importancia de sumar esfuerzos institucionales para garantizar que las infancias y adolescencias sean escuchadas con dignidad y respeto.