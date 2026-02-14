Inauguran selectivo de Futbol rumbo a la olimpiada

En el municipio de Tuxtla Chico, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la inauguración del selectivo estatal de Futbol Soccer rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026. En ese marco, felicitó a las delegaciones de las distintas regiones de Chiapas y les deseó el mayor de los éxitos en esta justa deportiva.

Luego de convivir con futbolistas y entrenadores, el mandatario les animó a representar con dignidad y orgullo a sus municipios, a disfrutar cada encuentro y, sobre todo, a preservar la esencia del juego limpio. “Para nosotros todas y todos los participantes ya son campeonas y campeones”, expresó.

Directora

Por su parte, la directora general del Instituto del Deporte (Indeporte) del estado de Chiapas, Bárbara Altúzar Galindo, convocó a conducirse con respeto y espíritu deportivo a las y los participantes de esta jornada, a quienes describió como “el corazón y la garra de Chiapas”.

El presidente municipal de Tuxtla Chico, Julio Enrique Gamboa Altúzar, celebró que el municipio sea sede de esta etapa estatal, pues impulsa el talento de niñas, niños y jóvenes, además de fortalecer el orgullo y la identidad local. De igual forma, valoró el trabajo del gobierno de la Nueva ERA por los resultados alcanzados en distintos rubros a poco más de un año de gestión en beneficio de Chiapas y de Tuxtla Chico.

Juramento deportivo

Durante la ceremonia, María José Fernández Rodríguez, jugadora de la selección de Tuxtla Gutiérrez, realizó el juramento deportivo en representación de las y los competidores, comprometiéndose a participar con apego a las reglas y bajo el auténtico espíritu del deporte, por la gloria deportiva y el orgullo de sus municipios.

Asimismo, Uriel González Jiménez, árbitro de Futbol Soccer, tomó protesta a nombre de las y los jueces, y aseguró que desempeñarán su labor con imparcialidad, respetando y haciendo cumplir las normas que rigen la competencia.

Acompañaron al gobernador la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; el alcalde de Suchiate, Elmer de Jesús Vázquez Gallardo; así como madres y padres de familia, entre otros.